Pussy Riot üyeleri ‘yabancı ajan’ listesinde

Rusya, pop punk grubu Pussy Riot’un iki üyesi, bir gazeteci ve hiciv ustasının aralarında bulunduğu beş kişiyi ‘yabancı ajan’ ilan etti.

Fotoğraf: Reuters

Bu isimler Rusya Adalet Bakanlığı’nın güncelleyerek açıkladığı listede yer aldı. Bakanlığın açıklamasında, “Bu kişiler yabancı fon alarak sistematik olarak berlirli kesimlere bilgi sızdırıyor” dendi.

2012 yılında bir protesto gösterisi sırasında tutuklanan Pussy Riot üyesi Nadezda Tolokonnikova (32) grubun ‘yabancı ajan’ ilan edilen iki üyesinden biri. Sanat koleksiyoncusu Marat Gelman ve hiciv ustası Viktor Şenderoviç de listeye dahil olan isimler. Eklenen beş isimle ülkedeki ‘yabancı ajan’ sayısı 111’e yükseldi.

Bakanlığın ‘yabancı ajan’ listesine alınan kişiler altı ayda bir ‘etkinlikleri’ ve ‘mali durumları’nı bildirmek zorunda.

Pussy Riot, bu duruma itiraz ederek temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Rusya’da insan hakları savunucuları ve Kremlin muhaliflerine yönelik bu yıl çok sayıda karar alındı. Son olarak Rusya’nın en eski insan hakları örgütlerinden International Memorial bu hafta kapatıldı.

2011’de kurulan feminist ve protest grup Pussy Riot, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla tanınıyor, müzik ve eylemlerle yönetime tepki gösteriyor.