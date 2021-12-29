Rusya’da mahkeme, uluslararası Memorial derneğini kapattı

Rusya Yüksek Mahkemesi, ülkenin en eski insan hakları kuruluşlarından olan ‘International Memorial’in kapatılmasına karar verdi.
Sovyetler dönemi muhalifleri tarafından kurulan dernek, belgeleme ve hafıza işleri yapıyordu. Kurucuları arasında Nobel ödüllü Andrey Saharov gibi isimler de vardı.
1989’da kurulan dernek, uluslararası camia tarafından Gulag kampları gibi olayların duyurulmasıyla tanınıyordu.
Yüksek Mahkeme Hakimi Alla Nazarova, Memorial derneğinin merkeziyle birlikte bölge şubelerinin, ‘yabancı ajanlarla’ ilgili yasaya göre statüsünü belirlememesine dayanarak kapatılmasına karar verdi.
Dernek, ‘yurt dışından gelen mali destekle Rusya’nın çıkarlarına aykırı eylemlerde bulunmakla’ suçlandı.
Bununla birlikte Memorial insan hakları merkezinin terör ve aşırıcı örgütleri haklı göstermek gibi eylemlerde bulunduğu tespit edilmişti.
Derneğin, kararın iptaliyle ilgili olarak her türlü meşru yolu deneyeceğini duyurdu.
Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Memorial’i kapatmaya yönelik eylemlerini kınamış ve kapatmaya yönelik eylemlerini kınamıştı.