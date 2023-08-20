Profesör Tüysüz’den Marmara için dört farklı deprem senaryosu

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili dört farklı senaryo paylaştı.

Buna göre eğer sadece Adalar fayı kırılırsa 6,9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7,5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7,6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.

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Depremin etkisinin yeri ve büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyleyen Tüysüz “Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar” dedi.

Tüysüz’ün tweetleri şöyle:

#DepremŞiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır. pic.twitter.com/d37vY5mun3 — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

SENARYO 2- Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir pic.twitter.com/des32IKHry — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023

SENARYO 4-Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur pic.twitter.com/D8Bf9qHzag — Okan Tüysüz (@okangeo) August 20, 2023