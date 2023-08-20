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Yaramazlara biraz batar!

Profesör Tüysüz’den Marmara için dört farklı deprem senaryosu

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili dört farklı senaryo paylaştı.

Buna göre eğer sadece Adalar fayı kırılırsa 6,9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7,5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7,6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.


Fotoğraf: AA

Depremin etkisinin yeri ve büyüklüğüyle ilgili olduğunu söyleyen Tüysüz “Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar” dedi.

Tüysüz’ün tweetleri şöyle:

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