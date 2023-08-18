Fatih Altaylı: Bazı kamu kurumları deprem yardımlarını 1 yıl gecikmeyle yatırabilecek

Devleti idare edenler, canlı yayında söz verdiği yardımları ödemeyen “şerefsizlerin” isimlerini “devlet sırrı” gibi gizli tutuyor.

Dandik muhalefet ise bu isimlerin üzerine gitmemekte kararlı. Konuyu ciddi biçimde gündemine bile almıyor nedense.

Muhtemelen bu yardım vaatlerinin yerine getirilmediğinin farkında bile değillerdir muhalefet liderleri.

Bu arada ben bu meseleyi gündemde tuttukça, söz verdiği yardımları yapmayan bazı kamu ya da kamu kontrolündeki şirketlerin yöneticileri bilgi vermek için beni arıyorlar.

Tek ricaları var, “gizli tutulmak”.

Söyledikleri şu: “Biz bu yardımları söz verdik ama bu yardımlar için aslında genel kurul kararı gerekiyor. Genel kurul yapıp bu yardım miktarları ile ilgili genel kuruldan izin almadan bu paraları ödeyemeyiz. Ödersek başımız belaya girer. Bu yüzden ödemeler gecikiyor.”

Bu açıklama şu anlama geliyor.

Geçen Mart’ta söz verilen yardımlar bu şirketlerin genel kurul zamanları dikkate alındığında ancak önümüzdeki Mart’ta yani 1 yıl gecikme ile ödenebilecek.

Enflasyonun yüzde 100’ü bulduğu bir ülkede bu söz verilen yardımın reel olarak yarı yarıya azalması demek. İnşaat maliyetlerinin bir yılda yüzde 98 arttığı göz önüne alınırsa, yapılan yardımlarla 100 bin yerine 50 bin konut yapılabilmesi demek.

Böyle bir durumda o yardımlara açıklandığı gün ile ödendiği gün arasındaki KKM getirisi kadar “faiz ödenmesi” gerekmez mi!

Aksi takdirde zaten el kesesinden yapılan bu yardımlar, sadakaya dönüşmez mi!

Fatih Altaylı’nın yazısı