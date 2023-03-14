Prens Harry’nin ‘Nazi kostümü skandalı’ The Crown dizisinin senaryosuna girdi

İngiliz kraliyet ailesinin hayatından kesitler sunan ‘The Crown’ dizisinin altıncı sezonunda, Prens Harry’nin 2005’te bir doğum günü partisine Nazi kostümüyle giderek yarattığı skandalın da yer alacağı öne sürüldü.

Prens Harry 21 yaşında Nazi kostümü giyerek bir partiye gitmişti

Netflix’te yayınlanan ve geçen eylül ayında 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth’in tahta geçişinden itibaren İngiliz kraliyet ailesinde yaşananları anlatan Netflix dizisi The Crown’ın 6’ncı ve son sezonunun yapım hazırlıkları sürüyor.

Britanya basınına göre bu sezonda, ABD’li oyuncu Meghan Markle’la evlendikten sonra kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden çekilip 2020’de ABD’ye yerleşen eski Sussex dükü Prens Harry’nin ‘Nazi kostümü skandalı’ da yer alıyor.

Harry 2005’te 21 yaşındayken bir doğum günü partisine Nazi kostümüyle giderek skandal yaratmış, sonra da “Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan biri” demişti.

Tarihi çarpıttığı için zaman zaman eleştirilen The Crown dizisinin 6’ncı sezonu bu yıl içinde yayınlanacak, ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.