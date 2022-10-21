Judi Dench Crown dizisinden rahatsız: Netflix her bölümün başına ‘bu bir kurgudur’ yazmalı

Oscar ödüllü Britanyalı oyuncu Judi Dench, The Times gazetesine Netflix dizinin magazinel yankılarından rahatsız olduğunu belirten bir mektup yazdı.

Judi Dench 1988’den beri İngiliz Kraliyeti’nin verdiği ‘Dame’ unvanını taşıyor

87 yaşındaki oyuncu, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan Netflix dizisi ‘The Crown’un her bölümünün başında, ‘izleyicilerin bunun bir kurgu yapım olduğunu belirten bir yazıyla uyarılması gerektiğini’ yazdı. Judi Dench, diziyi ‘acımasız ve tarihsel olarak yanlış’ diye niteledi.

Dench, “Birçok kişi olaylar parıltılı bir şekilde kurgulanmış olduğunu bilse de, korkarım önemli sayıda izleyici, özellikle de başka ülkelerdekiler, tarihi dizide anlatılan şekliyle tarih versiyonunu tamamen doğru olarak kabul edebilir” dedi.

1988’de Kraliçe 2’nci Elizabeth tarafından ‘Dame‘ unvanıyla onurlandırılan Judi Dench’in bu açıklamayı ‘dizinin önümüzdeki günlerde yayımlanan 5’inci sezonunda, Prens Charles’ın annesini tahttan indirmeye çalıştığını gösteren bölümler yüzünden yaptığı’ söyleniyor.

Mektupta, “Bunlar, hem bireylere acımasızca haksızlık ediyor, hem de temsil ettikleri kuruma zarar veriyor” ifadeleri de yer aldı.

Kraliçe Elizabeth’in 8 Eylül’de ölmesinden sonra çekimlerine bir süre ara verilen The Crown dizisiyle ilgili tartışmalar bir süredir yine gündemde.

Perşembe günü Netflix’in yayımladığı 5’inci sezon fragman, Elizabeth Debicki’nin oynadığı Prenses Diana ve Dominic West’in oynadığı Prens Charles’ın boşanma sürecinin monarşide yarattığı krizi gösteriyor.