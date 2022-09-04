Netflix, Crown’da rol alacak Kate ve William’ı buldu

Netflix, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan dizisi ‘Crown’da tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine’i canlandıracak oyuncuları buldu.

Düşes (solda) ve Bellamy. Fotoğraflar: Reuters/Diana Field Photography

Prens William’la İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nde öğrenci ‘Kate Middleton’ olarak tanışan Cambridge Düşesi’ni (40) Meg Bellamy (19) canlandıracak. Seçmelerde başarılı olan Bellamy’nin ilk profesyonel oyunculuk deneyimi olacak.

Dizide şimdiye kadar farklı isimler tarafından canlandırılan Prens William’ı (40) da eşiyle tanıştığı üniversite yılları ve sonrasındaki dönemi için Ed McVey (21) ve Rufus Kampa (16) oyuncu kadrosuna dahil edildi. Onların da ilk profesyonel deneyimi olacak.

Prens William (sağda) ve Ed McVey. Fotoğraflar: Netflix/Reuters

Netflix, dizinin beşinci sezonda biteceğini duyurmuştu ancak yapımcı Peter Morgan bir ‘hikayenin tamamlanması için altıncı sezonun şart olduğunu’ belirterek bir sezon uzattıklarını açıklamıştı.

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 2000’li yıllarını konu alan altıncı sezonun çekimleri sonbaharda başlayacak.

Beşinci sezonsa kasımda yayına girecek. Bu sezon, Prens William ve kardeşi Prens Harry’yi dört farklı oyuncu canlandıracak.