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Yaramazlara biraz batar!

Prens Harry ve eşi Meghan Markle ‘etik’ yatırımcı oldu

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne sırtını dönerek ABD’ye yerleşen Prens Harry ve ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle yatırımcı oldu.

Çift 25 Eylül’de New York’ta bir konferansa katıldı. Fotoğraf: Reuters

Unvanları arasında Sussex Dükü ve Düşesi de bulunan çift, sürdürülebilir yatırım konusuna odaklanan, merkezi ABD’nin New York kentindeki Ethic adlı şirketin yatırımcıları arasına girdi.


Müşterilerine, paralarını sürdürülebilir yatırıma aktarabilmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sunan, insan hakları ve iklim değişikliği gibi konulara öncelik tanıyan şirket 1,3 milyar dolarlık varlık yönetiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, çiftin milyonlarca insana daha ulaşma konusunda katkı sağlayacaklarının düşünüldüğü belirtildi.

New York Times gazetesine konuşan Prens Harry, eşi ve kendisinin daha çok sayıda kişiyi özellikle de gençleri sürdürülebilir yatırıma teşvik edebileceklerini umduğunu söyledi.

Markle ise, “Benim geldiğim dünyada yatırımın ne olduğunu bilmezsiniz. Yatırım yapma lüksünüz yoktur çünkü” dedi ve birikimi olanlar için sürdürülebilir yatırımın önemine dikkat çekti.

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