Polonya ordusunda füze alarmı: Savaşa hazırlık durumu artırılıyor

Polonya, Ukrayna sınırındaki köye füze düşmesi nedeniyle askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verdi.

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Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düşmesi ve iki kişinin hayatını kaybetmesi tansiyonu yükseltti. Batı ülkeleri Rusya’yı suçlarken Rusya Savunma Bakanlığı olayın ‘provokasyon’ olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

AA’nın haberine göre Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından acil olarak toplantıya çağrılan Ulusal Güvenlik Komitesi’nin ardından gazetecilere konuştu.

Toplantıya, ilgili üst düzey tüm yetkililerin katıldığını ifade eden Müller, “Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi” dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera da Duda’nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüştüğünü söyledi.

Siewiera, görüşmede bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4’üncü maddenin gündeme geldiğini söyledi.