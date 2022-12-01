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Yaramazlara biraz batar!

Polonya kalecisiyle Messi, dünkü maçta penaltı iddiasına girmiş

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi, dün oynanan Polonya-Arjantin maçında penaltı olup olmayacağıyla ilgili 100 avro değerinde iddiaya girmiş.

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, Messi’nin penaltısını çıkarırken

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nın dünkü karşılaşmalarında Polonya’yla Arjantin oynadı.


Arjantin’in 2-0 yendiği maçın ilk yarısında hakem, VAR incelemesinden sonra penaltı noktasını gösterdi.

32 yaşındaki Polonyalı kaleci, maçtan sonra penaltı pozisyonuyla ilgili, “Messi’yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 avro değerinde iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi’ye parayı vermeyeceğim” dedi.

Kaleci Szczesny, Messi’nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

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Akşam Postası / 1 Aralık 2022

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