Dünya Kupası’nda bugün: Almanya için zorlu gün

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.

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Dünya Kupası’nda dün Suudi Arabistan-Meksika, Polonya-Arjantin, Tunus-Fransa ve Avustralya-Danimarka maçları oynandı.

Meksika Suudi Arabistan’ı 2-1, Arjantin Polonya’yı 2-0, Tunus Fransa’yı 1-0 ve Avustralya Danimarka’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte C Grubu’nda Arjantin lider olarak gruptan çıkarken Polonya, grubu averajla Meksika’nın önünde tamamlayarak üst tura yükseldi. D Grubu’nda da Fransa ve Avustralya gruptan çıkmayı başardı.

Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.

Bugün oynanacak dünya kupası maçları şu şekilde;

E Grubu: Kosta Rika-Almanya (Saat 22:00)

E Grubu: Japonya-İspanya (Saat 22:00)

F Grubu: Kanada-Fas (Saat 18:00)

F Grubu: Hırvatistan-Belçika (Saat 18:00)

E Grubu’nda İspanya dört puanla birinci, Japonya üç puanla ikinci, Kosta Rika üç puanla üçüncü ve Almanya bir puanla sonuncu. Almanya’nın gruptan çıkması için mutlak galibiyete ihtiyacı varken takımın üst tura çıkıp çıkmayacağını diğer maçlar belirleyecek.

F Grubu’nda da Hırvatistan dört puanla birinci, Fas dört puanla ikinci, Belçika üç puanla üçüncü ve Kanada sıfır puanla dördüncü sırada.