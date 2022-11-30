Dünya Kupası’nda bugün: Arjantin’in kaderi belli oluyor

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.

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Dünya Kupası’nda dün Hollanda-Katar, Ekvador-Senegal, İran-ABD ve Galler-İngiltere maçları oynandı.

Hollanda Katar’ı 2-0, Senegal Ekvador’u 2-1, ABD İran’ı 1-0 ve İngiltere Galler’i 3-0 yendi. Bu sonuçlarla birlikte Hollanda, Senegal, İngiltere ve ABD gruptan çıkmayı başardı.

Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.

Bugün oynanacak dünya kupası maçları şu şekilde:

C Grubu: Suudi Arabistan-Meksika (Saat 22:00)

C Grubu: Polonya-Arjantin (Saat 22:00)

D Grubu: Tunus-Fransa (Saat 18:00)

D Grubu: Avustralya-Danimarka (Saat 18:00)

C grubunda Polonya dört puanla lider, Arjantin üç puanla ikinci, Suudi Arabistan üç puanla ve averajla üçüncü, Meksika’ysa bir puanla sonuncu.

D grubunda Fransa altı puanla birinci, Avustralya üç puanla ikinci, Danimarka bir puanla üçüncü ve Tunus bir puanla dördüncü sırada.