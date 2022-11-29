Dünya Kupası: A ve B gruplarında düğüm bugün çözülecek

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.
Dünya Kupası’nda dün Portekiz-Uruguay, Brezilya-İsviçre, Güney Kore-Gana ve Kamerun-İsviçre maçları oynandı.
Brezilya İsviçre’yi 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Gana Güney Kore’yi 3-2, Portekiz Uruguay’ı 2-0 mağlup etti. Portekiz de gruptan çıkmayı garantiledi. Kamerun ve Sırbistan’sa 3-3 berabere kalarak umutlarını son maça bıraktı.
Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.
Bugün oynanacak dünya kupası maçları şu şekilde:
- A Grubu: Hollanda-Katar (Saat: 18:00)
- A Grubu: Ekvador-Senegal (Saat: 18:00)
- B Grubu: İran-ABD (Saat: 22:00)
- B Grubu: Galler-İngiltere (Saat: 22:00)
A ve B grubundaki tüm takımların gruptan çıkma şansı var.