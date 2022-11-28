Dünya Kupası’nda bugün: Brezilya ve İsviçre, grup liderliği için sahada

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.

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Dünya Kupası’nda dün İspanya-Almanya, Hırvatistan-Kanada, Belçika-Fas ve Japonya-Kosta Rika maçları oynandı.

İspanya, Almanya’yla 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan, geriye düştüğü Kanada maçını 4-1 kazandı. Fas Belçika’yı 2-0, Kosta Rika Japonya’yı 1-0 yendi.

Belçika ve Hollanda, Fas maçından sonra karıştı. Burada yaşayan Faslılar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı ama sonrasında havai fişek attılar, bazı çöp kutuları ateşe verildi. Polis, olaylara müdahale etti.

İspanya-Almanya ve Kosta Rika-Japonya maçlarının sonuçlarından sonraysa ‘E’ grubundaki düğümün çözümü son maçlara kaldı. Buradaki tüm takımların gruptan çıkma şansı var.

Kupa bugün, dört maçla devam edecek. Bugün oynanacak maçlar şu şekilde: