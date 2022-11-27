Dünya Kupası’nda bugün: Kritik maçta Almanya, İspanya karşısında

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.
Dünya Kupası’nda dün, Arjantin-Meksika, Fransa-Danimarka, Polonya-Suudi Arabistan, Tunus-Avustralya maçları oynandı.
Arjantin Meksika’yı 2-0, Fransa Danimarka’yı 2-1, Polonya Suudi Arabistan’ı 2-0 ve Avustralya Tunus’u 1-0 mağlup etti.
Kupa bugün, dört maçla devam edecek. Bugün oynanacak maçlar şu şekilde:
- E Grubu: İspanya-Almanya (Saat: 22:00)
- F Grubu: Hırvatistan-Kanada (Saat: 19:00)
- F Grubu: Belçika-Fas (Saat: 16:00)
- E Grubu: Japonya-Kosta Rika (Saat: 13:00)