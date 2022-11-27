Fas’ın galibiyetinden sonra Belçika ve Hollanda’da sokaklar karıştı

Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas’ın Belçika’yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika ve Hollanda’nın başkentlerindeki kutlamalarda olaylar çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre maçın bitmesinden sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Faslı’lılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Brüksel’in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Bazı yerlerdeyse skuter kiralama şirketlerine ait bazı skuterler ve çöp kutuları ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. Kimi otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.

Ekipler sevk edildi

Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti. Polis, Midi Tren İstasyonu yakınlarındaki cadde ve sokaklardan uzak durulmasını istedi. Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı turistik yerlere giden yollarla alışveriş caddelerini de kapattı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi. Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve alışveriş caddelerine gelmeme çağrısında bulundu

Hollanda’da da benzer görüntüler

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşayan Faslılar, araç ve motorlarıyla şehirdeki Merkator, Osdorp ve 4045 meydanlarında korna çalarak, tur attı.

Çok sayıda havai fişek kullanılan kutlamalar esnasında Merkator Meydanı’nda bir araç ateşe verildi. Polis olayların meydana geldiği yolları trafiğe kapatırken, itfaiye yangına müdahale etti.

Polis, Twitter’daki açıklamada Rotterdam’daki kutlamalarda 500 civarında Faslının taşkınlık çıkardığını belirterek, müdahale edilmek üzere çok sayıda polis ve panzerin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

Lahey’deki Vaillant Meydanı’ndaki kutlamalarda çok sayıda havai fişek kullanıldığını ifade eden polis, taraftarlardan meydanı boşaltmalarını istedi.