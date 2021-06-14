Polise bedava burger vermeyen restoranın 19 çalışanı gözaltına alındı

Pakistan’ın Lahor kentindeki bir fast food restoranının personeli polise bedava burger vermedi diye gözaltına alındı.

Fotoğraf: peekaboo.guru

Johnny & Jugnu adlı zincirin şubesinde çalışan 19 kişi cumartesi akşamı gözaltına alındı ve yedi saat karakolda tutuldu. Restoranın Facebook’taki açıklamasında, “Bu ilk kez olan bir şey değil” denirken gözaltına alınmadan iki gün önce polislerin gelip bedava burger istediği belirtildi.

Açıklamaya göre ‘bedava yemeği alışkanlık haline getiren’ polisler, istekleri reddedilince tehdit savurarak işletmeyi terk etti, iki gün sonra tekrar gidip önce müdürü sonra da tüm çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı. Mutfağı kapatmalarına izin verilmedi; kızartma makineleri açıkken, müşteriler sipariş beklerken polis merkezine götürüldüler. Orada tutuldukları yedi saat boyuna hakarete uğradılar.

Dokuz polis görevden uzaklaştırıldı.

Polis şefi Inam Gani, “Kimse yasaları kendi çıkarı için kullanamaz. Adaletsizliğe tahammülümüz yok, hepsi cezalandırılacak” dedi.