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Yaramazlara biraz batar!

Pokemon'u kopyalayıp 42 milyon dolar kazandılar: 15 milyon dolar ceza

Japon oyun şirketi Pokemon Company, Çinli geliştiricilere ait mobil oyun ‘Pocket Monster: Remake’e açtığı telif davasında 15 milyon dolar tazminat ve resmi özüre hak kazandı.

Fotoğraf: Pokemon Company

Sıra tabanlı mobil oyun şirkete bir yılda yaklaşık 42 milyon dolar kazandırmış.


Pokemon’la neredeyse aynı oyun 2015’te piyasaya sürülmüş, Pokemon Company 2021’de hukuk mücadelesi başlatmıştı.

CNBC-e‘nin haberine göre Çinli mahkeme davada Pokemon Company lehine karar verdi ve kopya oyun için geliştiricileri 107 milyon yen (yaklaşık 15 milyon dolar) tazminata mahkum etti.

Pokemon Company’yse geliştiricilerle arabuluculuk yoluyla bir anlaşmaya vardı. Şirket ödemenin yanısıra kamuoyu önünde özür dileyecek.

Birden fazla şirketin yaptığı kopya oyun piyasadan kaldırıldığı için ayrıntılar az. Ama Ash Ketchum ve Pikachu gibi ikonik karakterlerin kopyalandığı biliniyor.

‘Pocket Monster: Remake’ oyunundan görsel

Bir devrin sonu: Ash ve Pikachu Pokemon’a veda ediyor

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