Bir devrin sonu: Ash ve Pikachu Pokemon’a veda ediyor

1990’lara damga vuran ünlü Japon anime dizisi Pokemon’un ana karakterleri Ash Ketchum ve Pikachu seriye veda ediyor.

Serinin yapımcıları, ikilinin yer alacağı son bölümlerin ocak ayında yayımlanmaya başlayacağını belirtirken, Ash ve Pikachu’suz yeni bölümlerin ise Nisan 2023’te başlayacağını duyurdu.

2006’dan bu yana Ash ve birçok karakterin İngilizce seslendirmesini yapan oyuncu Sarah Natochenny, Ash’ın gelecek nesillerin kalbinde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Liko ve Roy diziye dahil oldu

1997 yılında izleyicisiyle buluşan anime dizisinde Ash, Pokemon ustası olmak üzere, elektrik saldırıları yapabilen Pikachu ile maceralara başladı.

Geçen ay ise Ash, Pokemon Dünya Şampiyonası’nda zafer elde ederken görevini de tamamlamış oldu. Dizi, gelecek sezonunda Liko ve Roy isimlerindeki iki yeni karakteri de tanıtacak.

Final 13 Ocak’ta geliyor

Ash ve Pikachu’nun hikayesinin finali, 13 Ocak’ta 11 bölümden oluşan ve ‘Pokémon Journeys in the West’ ismi verilen kapanış serisinde anlatılacak.