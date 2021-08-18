Perinçek ‘formunda’: Taliban, Mustafa Kemal gibi başardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, radikal İslamcı örgüt Taliban’ı Mustafa Kemal Atatürk’e benzeterek “Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başardı” dedi.

ABD emperyalizmini Taliban yendi. Afganistan’dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı.



Afganistan’ın Kurtuluş Savaşına kimin önderlik edeceğini Afgan milleti tayin eder. Herkes kendi birikimiyle önder çıkarır. Afganlar Taliban önderliğinde bu savaşı verdi. Helâl olsun! pic.twitter.com/CuQ0ooCQAd — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 18, 2021

Taliban, başkent Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan yönetimini kontrolüne aldı. NATO ve ABD askerleri de çekilmeye başladı.

Ulusal Kanal’da konuşan Doğu Perinçek, Taliban’ın Afganistan’ı ‘kurtardığını’ öne sürdü.

Son dönemde AKP politikalarına destek açıklamalarıyla dikkat çeken Perinçek, şunları söyledi: “20 yıldır Afgan milleti Taliban’ın önderliğinde ABD’ye karşı savaştı. ABD emperyalizmini Taliban yendi. Amerika Afganistan’dan kaçtı. Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başardı. Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika’ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. Bir tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerika’yla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok. ABD’ye güvenenler kaybediyor, dünyadan siliniyor. ABD yakın zamanda hiç başarı kazanamadı. Mısır’da kaybetti, Suriye’de Beşar Esad’ı deviremedi, İran’a diş geçiremedi, Türkiye’yi bölemedi, Irak’ı işgal etti ama şimdi Irak’ta ABD’ye karşı bir hükümet var. Yani ABD her yerde kaybetti.”