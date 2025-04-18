Pentagon duyurdu: ABD, Suriye'deki asker sayısını 1000'in altına düşürecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’deki Amerikan askeri sayısının 1000’in altına düşürüleceğini duyurdu.

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ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye’de askeri varlığını 2 bine çıkarmıştı.

İki gün önce New York Times gazetesi (NYT) iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun üç üssünü kapattığını ve asker sayısını 1,400’e düşüreceğini yazmıştı.

Dün ABD askerleri Haseke il merkeziyle Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan üç küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslere çekildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yazılı açıklamasında bölgede IŞID’in mağlup edildiğine vurgu yaparak önümüzdeki aylarda Amerikan askeri sayısının 1000’in altına düşürüleceğini duyurdu.

Şubat başında ABD merkezli diğer bir yayın kuruluşu NBC de savunma bakanlığının birlikleri Suriye’den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırladığını öne sürmüştü.