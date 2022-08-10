Pasaport krizi Meclis’e taşındı: Çip ihalesinin yapılamadığı doğru mu?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pasaport alımındaki gecikmenin nedenini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyenlerin Schengen vize başvurularında ret oranları gittikçe yükseliyor. Türkiye, bu soruna ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sundu.

İktidar bu nedenle AB’ye tepki gösterirken, vatandaşlar da aylarca pasaport alamadıklarını belirterek hükümeti suçluyor. Pasaportlarını yenilemek isteyenler veya yeni başvuru yapanlar normalde bir haftada çıkan pasaportun aylarca verilmemesinden yakınıyor.

Çip krizi

Uzmanlar sorunun Covid döneminde ortaya çıkan ve otomotiv dahi birçok sektörü vuran çip krizinden kaynaklandığı belirtiyor. CHP’li Tanrıkulu da Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Pasaportların çip ihalesinin yapılamadığı için basılamadığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa konuyla ilgili sorumluluğu bulunanlar kimlerdir” diye sordu.