Pasaportlar gecikti: Sebebi çip krizi mi?

Daha önce bir haftada sonuçlandırılan başvuruları neredeyse üç haftaya sarktı. Buna Hollanda’daki tedarikçi firmanın çip tedarikini karşılayamamasının neden olduğu öne sürüldü.

Nüfus müdürlüklerine başvurular, bazı kişiler için yaklaşık 20 gündür sonuçlandırılmadı. E-devlet’ten kurumunu kontrol eden vatandaşlar “Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasındadır” ifadesiyle karşılanıyor.

Ancak ‘199’ numaralı hattı arayıp aciliyet belirten kişiler için süreç biraz daha hızlı işliyor. Birçok kişi sosyal medyada günler öncesinden başvurmalarına rağmen halen pasaportlarını alamadıklarını kaydetti.

‘Green Card’ etkisi

Darphane’nin verilerine göre bu yılın ilk beş ayında hiç pasaport defteri üretilmedi.

Haziranda üretim 41 bin, temmuzda 10 bin, ağustosta 28 bin 800, eylülde ise 69 bin 120 oldu. Ekime gelindiğinde ise üretim 153 bin 700’e sıçradı.

Bunda, ABD’nin göçmen vizesi çekilişi için 6 Ekim-9 Kasım tarihlerinde kayıt almasının da etkisi oldu. Kaydolurken pasaporta dair bilgi de isteniyor.

Ayrıca bazı ülkelerin giriş karantinalarını kaldırması ve yurt dışındaki eğitim kurumlarının kayıt dönemi, yoğunluğu artıran etkenlerden oldu.

Sebebi ne?

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberinde, pasaportların gecikmesine, Hollanda’da çip üreten firmadan yeteri kadar çip gelmemesine neden olduğu öne sürüldü.

Tedarikin aksamasına artan talep de eklenince pasaport defteri üretimi istenen hızda olmadı.

Cumhuriyet, Darphane ve Hollanda’daki çip tedarikçisi firmanın beş gündür sorulara yanıt vermediğini yazdı.

Darphane, pasaportlara Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) standartlarına uygun şekilde biyometrik verilerin işlendiği çiplerden kullanıyor.