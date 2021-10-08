Parka gömüp alıcıya konum bilgisi vererek uyuşturucu satan iki kişi gözaltında

Başkentte iki kişi, parklara gömdüğü uyuşturucu maddeleri alıcılara konum bilgisi göndererek sattığı gerekçesiyle polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

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Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Afganistan uyruklu bazı kişilerin mobil uygulamalardan konum gönderdikleri kişilere eroin sattıklarını tespit etti.

Ekipler, Etlik Mahallesi Toros Dağı Sokak’ta şüpheliler tarafından kullanıldığını belirledikleri bir evin yakınında beklemeye başladı. Evden elinde poşetle çıkan şüpheliyi gözaltına alan polis, poşette 450 gram eroin buldu. Evde yapılan aramada, 10 kilogram 540 gram eroin daha bulundu ve oradaki bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların uyuşturucuyu Dışkapı’da kiraladıkları bir adreste paketlenmiş halde sakladıkları, satış öncesinde Yenimahalle ilçesinde çeşitli park ve bahçelere gömdükleri ve bu noktaların konum bilgileriyle fotoğraflarını parasını önceden aldıkları alıcılara gönderdikleri belirtildi.