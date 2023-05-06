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Paraguay cumhurbaşkanı adayı, seçimden sonra gözaltına alındı

Paraguay cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü olan Paraguayo Cubas, seçim sonrası protestolar nedeniyle gözaltına alındı.

Paraguayo Cubas. Fotoğraf: The Brazilian Report

Reuters’ın aktardığına göre Cubas, pazar günü düzenlenen seçimin sonuçlarına itiraz etmek ve yeniden sayım çağrısı yapmak için protestolara öncülük etti ancak uluslararası kuruluşlar oylamanın doğruluğundan şüphe etmek için hiçbir neden olmadığını söyledi.


Başsavcılık tarafından çıkarılan gözaltı emrine göre Cubas, ‘huzuru bozmak’ gibi suçlarla itham edildi.

Cubas, bir bölgedeki protesto sırasında gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı bir videoda Cubas, “Gördüğünüz gibi tutuklanıyorum. Bu ülkedeki tüm suçlular Paraguayo Cubas gibi kelepçelenmeli” dedi.

Kendisini anarşist olarak tanımlayan Cubas, seçimde oyların yüzde 23’ünü alarak Santiago Pena ve Efrain Alegre’nin ardından üçüncü oldu.

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