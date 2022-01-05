Paraguay cumhurbaşkanının koruması geyik saldırısı sonucunda hayatını kaybetti

Paraguay’da, cumhurbaşkanlığı sarayını korumakla görevli ekipteki bir asker geyik saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Ordudan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının başkent Asunsion’daki sarayında görev yapan Çavuş Victor Isasi’nin (42) geyiğin boynuzlarıyla göğsünde açtığı yaralar sonucu öldüğü belirtildi. İsasi’nin askeri hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Çevre bakanlığının yaban hayatla ilgili dairesinin müdürü Frederick Bauer, geyiğin, Hindistan’dan gelen bir benekli geyik olduğunu, cumhurbaşkanlığı sarayına hediye edildiğini ve bahçesinde yaşadığını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, askerin geyiğe yaklaştığı anda saldırıya uğradığı anların görüldüğünü söyleyen ordu sözcüsü, askerin bilinmeyen bir nedenle hayvanların yaşadığı alana yaklaştığını, daha önce böyle bir saldırı olmadığını anlattı.

Sözcü, geyiğin diğer hayvanlarla sarayda yaşayanlar, görevliler ve ziyaretçilerden uzak bir alanda yaşadığını insanlarla temas etmediğini vurguladı.