Papa’dan erkek annelerine tavsiye: Aşırı korumacı olmayın, ütülerini yapmayı bırakın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis erkek evladı olan annelere aşırı korumacı olmamayı ve artık ütülerini yapmayı bırakmayı tavsiye etti.

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Papa, 10’uncu Dünya Aileler buluşmasında katolik annelere seslendi. Erkek çocukları olan annelere ‘sert sevgi’ yaklaşımını benimsemelerini tavsiye eden Papa “Çok sayıda evlenmeye cesareti olmayan genç erkek görüyoruz. Anneler bana gelip ‘Bir şey yapın, oğlumla konuşun, 30 küsur yaşında hala evlenmiyor’ diyor. Ama hanımefendi gömleklerini ütülemeyi bırakın, oğlunuzu salarak ilk hareketi siz yapın, bırakın yuvadan uçsunlar” ifadelerini kullandı.

Vatikan’daki konuşmasında Papa, aile sevgisinin sahiplenici değil özgür kılmak üzerine olması gerektiğine dikkat çekti.

Yetişkin erkeklere de bir çift lafı olan Papa “Zorluk yaşandığınızda, kriz anlarında ki bütün ailelerde bunlar yaşanır, lütfen kolaya kaçmayın; ‘ben anneme dönüyorum‘ demeyin. Önünüze bakın, her zaman ileri gidin” dedi.

Papa daha önce de kayınvalidelerin ‘klişelerin kurbanı’ olduğunu belirterek onlara nazik davranılmasını tavsiye etmişti.