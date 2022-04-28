Papa’dan çağrı: Kaynananıza iyi davranın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis kayınvalidelerin ‘klişelerin kurbanı’ olduğunu belirterek onlara nazik davranılmasını salık verdi.

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St Peter’s Meydanı’nda her çarşamba yaptığı genel kabul töreninde nesiller arasındaki ilişkilere değinen Papa konuşmasının bir kısmını kayınvalidelere ayırdı.

Klişelerin kurbanı olarak tanımladığı kayınvalidelerle ilgili “Onu şeytan olarak görüyoruz demiyorum ama her zaman kötü bir şekilde sunuluyor. Ama kaynananız kocanızın ya da karınızın annesidir” ifadelerini kullandı.

Gelinleri kayınvalideleriyle ilişkisine özen göstermeye teşvik eden Papa “Eşinizi doğurdular, en azından onları mutlu edin” dedi.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayınvalideler ne kadar uzak o kadar iyi diye düşünürüz. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı biri. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuğunun çocuğu olması ona hayat verir”.

85 yaşındaki ruhani liderin, kayınvalidelere de bir tavsiyesi vardı: “Kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin.”