Pamela Anderson’ın ‘evlilik’ tüyosu viral oldu

Beş evlilik geçiren 55 yaşındaki ABD’li model ve oyuncu Pamela Anderson’ın, ‘biriyle evlenmeyi sağlamanın kesin yolu’nu açıkladığı videosu ‘viral’ oldu.

Pamela Anderson. Fotoğraf: Reuters

Yeni çıkan anı kitabı ‘Love, Pamela‘ ile gündemdeki ‘Sahil Güvenlik’ dizisinin ünlü sarışını, bu kez verdiği ‘evlilik’ tüyolarıyla sosyal medya platformu TikTok’ta viral oldu.

Anderson, 31 Ocak’ta yayınlanan Netflix belgeseli ‘Pamela, a Love Story’de evlilikle ilgili ipuçları veriyor.

‘Birini sizinle evlenmeye ikna etmenin kesin yolunu’ açıklayan Anderson, evlenmenin en iyi yolunun birine ‘Seninle asla evlenmeyeceğim’ demek olduğunu söylüyor: “Altı ay içinde kesinlikle evleniyorsun. Yaptığın şey bu, tamam mı?”

Sadece evlenmek istemediğini söylemenin de yeterli olmadığının altını çizen Anderson, bunu söylerken ‘ciddi’ olmak gerektiğini, karşı tarafın onunla evleneceğinize inanması gerektiğini belirtiyor.

Bir TikTok kullanıcısı Anderson’ın evlilikle ilgili verdiği tavsiyelerini “Belki bu işe yarar” sözleriyle paylaştı.

Yedi saniyelik video iki günde 1 milyona yakın görüntülenirken, yüzlerce kişi yorum yaptı.

Bir kullanıcı “Bu noktada her şeyi deneyeceğim” derken, bir başkası “William Shakespeare ASLA bu kadar akıllı OLMAZ” dedi.

Bunu yaptım ve evlendim

Kullanıcılardan birkaçı ise zamanında Anderson’ın dediği yöntemle evlendiğini söyledi:

*Bu doğru… Tanıştığımız gece kocama onunla çıkamayacağımı söyledim ve şimdi evliyiz.

*Bunu yaptım ve altı ay sonra da evlendim. Bu bir oyun değildi. Sadece evlenmek istemediğimi düşündüm. Şimdi aşkımla mutlu bir evliliğim var.

Anderson’un evliliklerinin tamamının boşanmayla sonuçlandığını belirterek, tüyolarına karşı çıkanlar da vardı elbette ancak Anderson ‘evli kalmak’ üzerine değil ‘evlenmek’ üzerine ipuçları veriyordu.