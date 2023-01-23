Pamela Anderson: Tim Allen sette penisini gösterip ‘Şimdi ödeştik’ dedi

Yeni bir anı kitabı, yeni ifşaatları da beraberinde getirdi. Bu kez hatıralarını yazan Sahil Güvenlik dizisinin seksi sarışını Pamela Anderson.

55 yaşındaki yıldızın ‘Love, Pamela’ adlı kitabı 31 Ocak’ta çıkacak ancak bazı bölümler şimdiden basına sızdı.

Anderson kitabında bir kasaba kızından şöhrete giden hikayesini ve bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Variety dergisinin özel haberine göre, kitabın çarpıcı bölümlerinden biri de yıldızın 23 yaşındayken maruz kaldığı taciz.

Tim Allen ( solda), Pamela Anderson ve Richard Karn ‘Ev Tadilatı’nın setinde. Anderson tv kariyerine diziyle başlamıştı

Oyuncu ve komedyen Tim Allen’la, 1991 yılında ‘Ev Tadilatı’ (Home Improvement) adlı sitcom’da rol alan Anderson, setin kulisinde karşılaştıkları birgün Allen’ın kendisine penisini gösterdiğini öne sürdü.

Anderson, “Çekimlerin ilk gününde soyunma odamdan çıktım ve Tim sabahlığıyla koridordaydı. Bornozunu açtı ve bana hızlıca baktı, altı tamamen çıplaktı. Yaptığının adil olduğunu söyleyip ‘Şimdi ödeştik’ dedi” diye yazdı. Anderson, bu tacize ‘rahatsızca gülerek’ karşılık vermiş.

O dönem 37 yaşındaki Allen’ın ‘teşhirinin adil olduğunu ve ödeştiklerini’ söylemesinin sebebi, Anderson’ın Playboy’da çıplak pozlarının yayınlanmasıymış.