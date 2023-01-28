12 gün evliliğe 10 milyon dolar miras

Anı kitabı ‘Love, Pamela’ önümüzdeki günlerde çıkacak olan Pamela Anderson’a, 12 gün evli kaldığı kocasının mirasından 10 milyon dolar düşmüş.

Jon Peters (solda) kuaförlükten Hollywood’un en büyük yapımcılarından biri olmuştu.

31 Aralık’ta çıkacak anı kitabı ‘Love, Pamela’ için yaptığı röportajlarla bugünlerde sık sık gündeme gelen Pamela Anderson’ın adını bir kez de eski eşi Jon Peters andı.

‘Sahil Güvenlik’ dizinin ünlü sarışını Pamela Anderson ve yapımcı Jon Peters, 2020 yılında yalnızca 12 gün süren bir evlilik yapmıştı. Çift ayrıldıktan sonra dostça görüşmeye devam etmişti.

77 yaşındaki Jon Peters, sinema dergisi Variety’nin muhabirine, mirasının 10 milyon dolarlık (188 milyon lira) bölümünü (ihtiyacı olsun ya da olmasın) Pamela Anderson’a bırakacağını söyledi. “Pamela’yı her zaman seveceğim, o her zaman kalbimde” diyen Peters, bundan Anderson’ın biler haberinin olmadığını ekledi.