Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan zanlı: Devlet büyüklerine karşı paylaşımları nedeniyle yaptım

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan zanlının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Yılmaz, Ankara’da parti genel merkezinde 7 Aralık’ta bıçaklı saldırıya uğramış, “Saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan’ın adamlarıdır” iddiasında bulunmuştu.

Zanlı Serhat K. ise Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara’ya getirilen Serhat K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Serhat K., emniyetteki ifadesinde, Yılmaz’ı sosyal medya hesabından devlet büyüklerine yönelik paylaşımları nedeniyle bıçakladığını ileri sürerek, şunları dedi: “Ben bu olayla ilgili herhangi bir kimseden talimat almadım. Olayı kendi düşüncem ve iradem ile yaptım. Ankara’ya gelme amacım Öztürk Yılmaz’ı yaralamak içindi. Bu olayla ilgili hiç kimseden maddi destek almadım. Zaten olayı gerçekleştirdikten sonra AŞTİ’ye geldiğimde cebimde 225 lira param vardı. Bunun 200 lirasını otobüs parası verdim. Üzerimde başka para yoktu. İstanbul’a gittikten sonra ailemi görüp daha sonra teslim olacaktım. Olayı gerçekleştirdiğim için pişmanım.”

İnternetteki arama geçmişi soruldu

Serhat K., cep telefonunda yapılan incelemede arama motorunda çıkan “1,5 milyon dolar kaç TL eder” aramasıyla ilgili soruya, 1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla ‘1,5 milyon dolar’ yazmış olabileceğini söyledi.

Yine arama motorunda ‘nitelikli adam öldürme’ ve ‘kasten yaralama‘ suçlarıyla ilgili yaptığı araştırmalarına ilişkin soruya da “Öztürk Yılmaz’a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. ‘Adam öldürme’ suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. ‘Kasten yaralama’ suçunu araştırdım ve içeriğini okudum” yanıtını verdi.

Olayın olduğu gün saat 16.07’de WhatsApp durumu mesajında “Ya devlet başa ya kuzgun leşe” yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. “Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur” dedi.