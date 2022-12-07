Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi’nin aktardığına göre genel başkan Öztürk Yılmaz, Ankara’da parti genel merkezinde bıçaklandı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın haberine göre Yılmaz, Çankaya’da bulunan parti genel merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.


Bacağından yaralanan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden Serhat K. adlı saldırganın Bolu Otobüs Terminali’nde yakalandığını bildirdi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 7 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bilirkişi raporu hiçe sayıldı: OSB için tarım arazileri yok edildi, 2 bin ağaç kesildi

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü organize sanayi bölgesiyle (OSB) için yok ediliyor. Bilirkişi, raporunda ‘çevreye, tarım ve hayvancılığa etkileri, uzun dönemli kamu yararı’ vurgusu yaptı ve bölgeye OSB yapımının uygun olmadığını belirtti. Yargı süreci de devam ediyor. Ama mülki amirler ne yargı sürecini ne de bilirkişi raporunu dikkate almadı.