Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü organize sanayi bölgesiyle (OSB) için yok ediliyor. Bilirkişi, raporunda ‘çevreye, tarım ve hayvancılığa etkileri, uzun dönemli kamu yararı’ vurgusu yaptı ve bölgeye OSB yapımının uygun olmadığını belirtti. Yargı süreci de devam ediyor. Ama mülki amirler ne yargı sürecini ne de bilirkişi raporunu dikkate almadı.