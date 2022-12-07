Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi’nin aktardığına göre genel başkan Öztürk Yılmaz, Ankara’da parti genel merkezinde bıçaklandı.
AA’nın haberine göre Yılmaz, Çankaya’da bulunan parti genel merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden Serhat K. adlı saldırganın Bolu Otobüs Terminali’nde yakalandığını bildirdi.