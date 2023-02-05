Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öztürk Yılmaz, ‘namus sözü’ verdi: 100 bin imza toplarsak birinci partiyiz

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘namus ve şeref’ sözü vererek 100 bin imza toplamaları halinde Meclis’te birinci parti olabileceklerini; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da yeneceklerini iddia etti.

Öztürk Yılmaz, 100 bin imza kampayasını başlattı. (AA)
Öztürk Yılmaz, 100 bin imza kampayasını başlattı. (AA)

Yılmaz, dün partisinin İzmir il binasında şunları söyledi: “Bizim hazır olmamız lazım; 100 bin imza çok önemli. Eğer toplarsak ben size garanti ediyorum Meclis’te birinci parti olabiliriz. Burayı yıkabiliriz; bunlar istediği kadar kapatsınlar… Biz 100 bin imzayı toplarsak, ben size namus ve sözü veriyorum; namus ve şerefim üzerine söz veriyorum… Eğer Erdoğan’ı seçimle oradan indirmezsem namussuzum. Bak; indiririm, hiçbir kere onun şakası yok.”


CHP’li Özel’den ’15 Temmuz’ tepkisi: Öztürk Yılmaz siyasi meczup

Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan zanlı: Devlet büyüklerine karşı paylaşımları nedeniyle yaptım

SON HABERLER

BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

CHP ve İYİ Parti arasında neler oluyor?

‘Millet ittifakı’ adını alan ‘altılı masa’nın oy oranı en yüksek iki partisi CHP ve İYİ Parti kurmayları arasında başlayan ve tabana inen adaylık eksenli tartışma sürüyor. Kurmay açıklamalarıyla başlayan tartışma, tabana yayılırken, karşılıklı suçlamalar ve açıklamalar muhalif tabandaki umutları olumsuz etkiliyor.