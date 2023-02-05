Öztürk Yılmaz, ‘namus sözü’ verdi: 100 bin imza toplarsak birinci partiyiz

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘namus ve şeref’ sözü vererek 100 bin imza toplamaları halinde Meclis’te birinci parti olabileceklerini; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da yeneceklerini iddia etti.

Öztürk Yılmaz, 100 bin imza kampayasını başlattı. (AA)

Yılmaz, dün partisinin İzmir il binasında şunları söyledi: “Bizim hazır olmamız lazım; 100 bin imza çok önemli. Eğer toplarsak ben size garanti ediyorum Meclis’te birinci parti olabiliriz. Burayı yıkabiliriz; bunlar istediği kadar kapatsınlar… Biz 100 bin imzayı toplarsak, ben size namus ve sözü veriyorum; namus ve şerefim üzerine söz veriyorum… Eğer Erdoğan’ı seçimle oradan indirmezsem namussuzum. Bak; indiririm, hiçbir kere onun şakası yok.”