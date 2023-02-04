Özlale ‘Onay makamı değiliz’ sözüne açıklık getirdi: İtirazım adaya değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Gerçekten CHP o masayı sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözlerine açıklık getirdi. Özlale, itirazının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değil, yaklaşıma olduğunu söyledi.

Fotoğraf: İYİ Parti

CHP lideri Kılıçdaroğlu “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da “Kemal bey aday gösterilmezse altılı masa dağılır” diye konuşmuştu.

Dün Ekonomim’e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale bu açıklamaları değerlendirmişti. Özlale, Kılıçdaroğlu’nun adayın açıklanacağı günü ilan etmesini “Bana çok iyi niyetli gelmiyor” diye yorumlarken, Kuşoğlu’nun söyledikleriyle ilgili “Gerçekten CHP o masayı sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” demişti. Özlale’nin sözleri tartışma konusu olmuştu.

Dün akşam Halk TV’de konuşan Özlale sözlerine açıklık getirdi. Özlale, herhangi bir adayla ilgili duruşunun olmadığını belirtirken, karşı çıktığı şeyin yaklaşıma yönelik olduğunu söyledi.

Özlale, şunları dile getirdi:

* İmzalanan ortak metinde “Cumhurbaşkanı adayı ortak akıl, uzlaşı ve halkın iradesiyle belirlenecektir” diyor. 13 gün içerisinde halkın iradesinin, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde nasıl rol alacağını kestiremiyoruz. Benim bugünkü çıkışım bunaydı.

* Benim oradaki itirazım Kılıçdaroğlu’nun adaylığına değil. Herhangi bir adaya karşı duruşum yok. İtirazım yaklaşıma.