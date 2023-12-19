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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Özel’den Yusuf Tekin’e tepki: FETÖ’yle protokol yapanlar, hiç ders çıkarmamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarikat ve cemaatlerle protokolü savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

2024 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında iki gün önce Meclis’te konuşan Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokolü savunmuştu: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK’larla, 986 tanesi TEMA’dan Kızılay’a bir sürü STK’yla. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız.”


Özel, Tekin’e tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özel şunları dedi: “Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!”

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