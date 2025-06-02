Özgür Özel: Sendikal faaliyet de siyaset de makule göre yapılır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki grevle ilgili “Sendikal mücadele de, siyaset de makule, ortalamaya göre yapılır” dedi ve ekledi: “Bir çözüm mutlaka bulunacaktır.”

Fotoğraflar: CHP, AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler grev başlatmıştı.

İZELMAN (otopark işletmeciliği ve eğitim hizmetleri yapıyor), İZENERJİ (insan kaynakları, temizlik, bakım, organizasyon ve enerji tedariki yapıyor), ve EGEŞEHİR (tarım ve gıda işleri yapıyor) şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Dün İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay beraberindekiler çöpleri toplamış, işçiler CHP’li belediye başkanını ‘grev kırıcılık’la suçlamıştı.

Grev nedeniyle büyükşehir sorumluluğundaki alanlarda çöpler toplanmıyor

Konu Anahtar Parti ziyareti sonrası Özel’e soruldu.

CHP genel başkanı şu yanıtı verdi:

* Örgütlenme arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu anayasal haklara hiçbir sözümüz yoktur. Ancak bu sendikal mücadele de, siyaset de makule, ortalamaya göre yapılır. Bundan uzaklaştıkça desteğinizi kaybetmeye çalışırsınız.

* Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söylemem, işine karışmam ama haklılık zemini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız.

* Ben yıllarca hak savunuculuğu, meslek örgütü yöneticiliği yaptım. Kendi tecrübemden hareketle kamu vicdanında işçinin ve onun taleplerinin destek görmesi gerekirken, o zaman bir dönüp bakmak lazım kantarın topuzunu kaçırdık mı diye?

* Buradan kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklesin. Nasıl oranın hakları varsa belediye yönetiminin de hakları vardır.

* Belediye başkanı eldiveni ele geçirmiş çöp toplarken; “Sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın”… Ama sendikasız bir işçi grubuna anlık ücretle çöpü toplatırsanız bu yasaya aykırı. Bugün çıktı İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı; İzmir halkına mı grev kırıcı diyeceksiniz.

* Bu meseleler hassas. CHP örgütlenme özgürlüğünün teminatı. Kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz, bir çözüm mutlaka bulunacaktır.



