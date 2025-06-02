İzmir belediye başkanı çöpler için sahaya indi: Greve çıkan insanın gideceği yer evi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden işçilerin grevi sürerken belediye başkanı Cemil Tugay toplanmayan çöpler için sahaya indi.

Fotoğraflar: Kazım Kızıl / X

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre gece saatlerinde grevdeki işçilerin ve sendika yöneticilerinin ‘grev kırıcılığı’ itirazlarına rağmen Tugay beraberindeki ekiple çöpleri topladı.

“Sendika aklını başına toplasın!”

“Gerekirse tüm kanuni haklarımızı kıllanırız.”

“Bu kadar rezilliğe izin veremeyiz. O sendika anlaşacak!”

“Ülke bu haldeyken bunu böyle sessizce karşılamak da içimize sinmiyor.”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 4. gününe giren grev… pic.twitter.com/6swataUru5 — Kazım Kızıl (@kazimkizil) June 1, 2025

Tugay gazetecilere şunları söyledi:

* Bizim buna böyle bir reaksiyon göstermemizi herkesin normal karşılaması lazım. Şu anda yaptığımız şey şehrimize sahip çıkmak. İnsanlarımızın belediyeye olan saygısını kaybetmemesini sağlamak.

* Bunlar burada olurken biz evimizde uyuyamıyoruz, içimize sinmiyor, rahatsız oluyoruz.

* Ülke bu haldeyken bunu sessiz bir şekilde karşılamak da içimize sinmiyor. Bundan da çok rahatsızız.

* Kimse bizden evde oturmamızı, bize dayatılan şeyleri kabul etmemizi beklemesin. İtiraz edeceğiz, gerekirse gecenin yarısında çıkacağız önümüze düşeni yapacağız. Kimsenin kötülüğünü istemiyoruz ama bu olacak iş değil.

* Bugün arkadaşlarımız buradan çöpleri toplamaya geldi, sendikacılar önlerinde durmuşlar tehdit ediyorlar, toplatmıyorlar. Greve giden, çalışmayan insanın gideceği yer evidir. Kural budur. Gelip de çalışan insanlara engel olamaz.

* İşlerinin başına dönmelerini bekliyoruz bunun için de sendikanın bizimle uzlaşmasını bekliyoruz.