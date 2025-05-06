Özgür Özel, Esila Ayık'ı anlattı: İki işte çalışıp okuyormuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Diktatör Erdoğan’ dövizi taşıdığı gerekçesiyle cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık’ı anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanısıra onlarca İBB yetkilisi ve iş insanı 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Gözaltılar sonrası İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de başlayan eylemler yurt geneline yayılmış, protestolarda birçok kişi tutuklanmıştı.

Ayık da Kadıköy’de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi’ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınmış, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özel partisinin Meclis’teki grup toplantısında Esila’yı şöyle anlattı:

* 19 Mart’ta darbe girişimini püskürtürken binlerce genç gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı. Halen 44 arkadaşımız tutuklu. Bunlardan bir tanesi Esila. Geçen hafta kendisini Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kendisini ziyaret ettim.

Özgür Özel Esila Ayık'ı anlattı



❝“Belçika’da baban ne kadar yolluyor?” dedim, yollayamıyor. “Nasıl geçiniyorsun?” dedim “Çalışıyorum” dedi. İki işte, altı saat garsonluk yapıyor. Bazı günler altı bazı günler sekiz saat yemek fabrikasında hazır yemek dolduruyor.❞ pic.twitter.com/csd5bUYq1A — Diken (@DikenComTr) May 6, 2025

* Keşke herkes Esila’nın hikayesini duysa. 22 yaşında annesini kaybetmiş, babasının iki evladından biri. Babası apartmanda çalışıyor, apartmanın çöpünü atıyor, merdivenlerini paspaslıyor, evlat okutmaya çalışıyor.

* Çok kabiliyetli. Yurt dışından Amerika’dan Avrupa’dan birçok okuldan burs kazanmış, yüzde 90’ını veriyorlar, yüzde 10’unu verecek para yok diye Almanya’ya Amerika’ya gidememiş. Yüzde 100 burslu Belçika’da bir üniversitenin konservatuvarında okuyor. Fotoğrafçılık okuyor, Türkiye açısından çok büyük bir fotoğraf sanatçısı, çok iyi bir fotoğrafçı yetişiyor.

* “Belçika’da baban ne kadar yolluyor?” dedim, yollayamıyor. “Nasıl geçiniyorsun?” dedim “Çalışıyorum” dedi. “Hangi işte?” İki işte altı saat garsonluk yapıyor. Bazı günler altı bazı günler sekiz saat yemek fabrikasında hazır yemek dolduruyor. Bu ikisinden aldığı maaşla Belçika gibi yerde konaklıyor, yiyor, içiyor, yaşıyor.

* İki buçuk senedir gelemiyor. Geldiği gün Türkiye’de üniversite öğrencilerinin tutuklanmasını duyuyor ve protestoya gidiyor. Kendi yazmadığı ve yasalara göre suç olarak da saymadığı, bu eleştiridir yönetim biçimine dediği bir dövizden dolayı cumhurbaşkanına hakaretten yatıyor. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ olduğu için birçok yönden kısıtlanmış.

* Ayrıca kalp hastası, böbrek hastası düzenli olarak doktor kontrolü gerekiyor. Ama 22 yaşında pırıl pırıl bir genç yaprak gibi titriyor. Kadın cezaevinde tutuluyor.

* Bana dünya kadar şey yazıyorlar dünya kadar tazminat davası açıyorlar. Esila’nın günahı neyse bana yazın. Elindeki pankart şu, diyor ki Esila: “Ben bunun hakaret olduğunu bilsem tutmazdım. Orda vardı aldım onu gösterdim” diyor. Üstünde ‘Diktatör Erdoğan’ yazıyor. Büyük suç. Bırakın Esila’yı yazın birer tane bize, ‘Diktatör Erdoğan’ dediler diye.