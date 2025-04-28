Esila Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın tutukluluğuna yapılan itiraz ‘yurt dışına kaçma şüphesi bulunduğu’ gerekçesiyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 19 Mart’ta çalışma arkadaşlarıyla gözaltına alınmış, 23 Mart’ tutuklanmıştı.

Gözaltılar sonrası İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de başlayan eylemler yurt geneline yayılmış, protestolarda birçok kişi tutuklanmıştı.

Ayık, Kadıköy’de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi’ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmıştı.

Kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık 23 Nisan 2025’te fenalaşarak cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı.

Anka’nın aktardığına göre Ayık’ın tetkikleri ile Belçika’daki doktorunun yazdığı ‘cezaevinde kalmaya elverişli değil’ yazısı dosyasına eklenerek, tutukluluğa itiraz edildi fakat Anadolu 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

Öğrenci Esila Ayık’ın avukatı Göksun Canberk Uluğ şöyle konuştu:

“Adli kontrol verip, yurt dışığı yasağı verip bırakabilirler ama tutukluluğun devamına karar verdiler. O kadar sağlık raporu sunduk, bir ton şey sunduk, tahlil sonuçları sunduk, ona rağmen yine de itirazlarımızı reddetmişler.“