Yavaş'tan Kütahyalı göndermesi: Gençleri niye tutukluyorsunuz?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınıp salıverilmesine dikkat çekip sordu: “Bu şahıs tutuklanmadı. Gençleri niye tutukluyorsunuz?”

Rasim Ozan Kütahyalı (solda) serbest, kalp ve böbrek hastası öğrenci Esila Ayık 9 Nisan’dan beri tutuklu.

Kütahyalı 16 Nisan’da X hesabından CHP’ye kayyım atanacağını iddia etmiş, bir ‘bürokrat dostu’ndan da Etimesgut ve Keçiören belediyelerine operasyon düzenleneceğini duyduğunu söylemişti. Bir süre sonraysa geri adım atarak yazdıklarını yalanlamıştı.

Ankara başsavcılığı, 17 Nisan’da Kütahyalı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış, Kütahyalı gözaltına alınıp aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün ‘5’inci Yerel Reform Buluşmaları’ toplantısında konuşan Yavaş İBB protestolarına katıldığı için tutuklanan gençleri hatırlattı:

* Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin Ankara’da özel bir göreve çağrıldığı gündem oldu. Herkes başladı konuşmaya. Kimsenin aklına asayiş gelmedi maalesef. Ya CHP’ye kayyum atanacağı akıllara geldi, ya büyükşehir belediyesine ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı akıllara geldi. Böyle bir ülkede fikir özgürlüğünden veya tarafsız bir hizmetten bahsedebilir miyiz? İnsanların en son aklına gelmesi gereken şey ilk gelir oldu. Hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor.

‘Bunların suçunun yatarı yok’

* Hukuk sistemi “Kolay kolay kimseyi tutuklamayın” der. Ama siz direkt tutuklarsanız, yargılamanın bir anlamı kalmıyor. Son günlerde sizlerin işine gelen bazıları tutuklanır, bazıları dokunulmaz olursa, “Ankara’da operasyon yapılacak”, “CHP’ye kayyum var” deyince borsadaki kaybı gördünüz. Bu şahıs (Rasim Ozan Kütahyalı) tutuklanmadı. Madem onu tutuklamıyorsun, diğerlerini niye tutukluyorsun? Gençler bu hukuksuzlukları gördükleri için meydanlara anayasal haklarını kullanmaya çıktılar. Bu gençleri niye tutukluyorsunuz, bunların suçunun yatarı yok. Vereceğiniz ceza belli.

‘Yatmayacak niye tutuyorsunuz hala içeride’

* Bir diğer konu Ümit Özdağ. Bir yıl yedi ay yatarını hukukçular anlatsın. Yeni infaz kanunu değiştiriyorlar. Barış Pehlivan yazdı, dokuz yıl yüz kızartıcı suçtan ceza alan bir ay yatıp çıkacakmış. Bir yıl yedi ay cezayı verdiğinizi farz edelim. Eee yatmayacak niye tutuyorsunuz hala içeride?

* Oradan gelelim Ekrem beye (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı). Aynı suçlarla sayın cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) hakkında zamanında davalar açılmış. Bir gün tutuklu kalmamış. O zamanki hukuk sistemiyle şimdiki arasındaki fark bu.

‘Bizi yargılamayın’ demiyoruz’

* “Bizi yargılamayın” demiyoruz. Dokunulmazlığımız yok, her gün müfettiş geliyor, alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bunun maliyeti nedir? 50 milyar dolardır. Fakir fukaradan tasarruf adı altında toplayıp emekliye, asgari ücretliye veremediğiniz parayı, bir hukuksuzluğa harcadınız.

‘Ekrem başkanı serbest bırakın’

* CHP’li belediyelerden memnuniyet oranI yüzde 58. Bu verilerin bir kısmı iktidar eline geçmiş olacak ki belediyeleri itibarsızlaştırmaya başladılar. Sizin bir daire başkanınızın evinden, 26 kilo altın iki milyon dolar para çıkmış. Üst düzey biri de değil, daire başkanı. Sizin yine üst düzey bürokratlarınız, İstanbul’daki lüks villa projelerinde sıraya girmişler. Hiç bunları sormaz mısınız? Bu paraların kaynağı nedir. Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem başkanı serbest bırakın.