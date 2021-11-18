Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası’na çağrı: Gelin dönün bu yoldan

Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın bugün alacağı karar öncesi, “Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz” çağrısında bulundu.

Merkez Bankası (MB) bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18’den yüzde 16 seviyesine çekmişti. Bankanın bugünkü toplantıda da bir puanlık düşüşe gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” demesi de beklentileri arttırdı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise şunları söyledi: “İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN.”