Özel, Tayfun Kahraman’ın CHP üyelik kartını cebinde taşıyacak

Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın CHP üyelik kartını eşi Meriç Kahraman’a teslim eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayfun çıkana kadar -müsaade ederseniz- ben genel başkan olarak bu kartı cebimde taşıyacağım” dedi.

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Gezi davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay’la birlikte 25 Nisan 2022’den beri tutuklu.

Kahraman’ın parti üyelik kartını eşine veren Özel: “Tayfun Kahraman İstanbulumuzun, partimizin çok kıymetli bir üyesi, çok değerli bir yol arkadaşımız. Partimize de uzun süre önce üye oldu. Beşiktaş ilçemizde üyelik kartı bulunuyordu. Kendisine uzun zamandır teslim edememiştik.”

Özel, Tayfun Kahraman hapisten çıkana kadar kartı cebinde taşıyacağını söyledi:

“Şimdi siz bu kartı getirdiniz, ‘Bunu Vera’ya, Meriç’e verelim.’ Ne yapacak? Tayfun’a götürse bu kartın örneğin CHP toplantılarına, genel merkeze gelmek, herhangi bir kata çıkmak için kullanılan bu kartı kullanamayacak. Bu kart Tayfun’da durdukça bence çok işlevsel olmayacak. Tayfun çıktıktan sonra bu kart Tayfun’a lazım. Tayfun çıkana kadar -müsaade ederseniz- ben genel başkan olarak bu kartı cebimde taşıyacağım. Ben bu kartı cebime koyayım, hiç olmazsa ceketi giyerken çıkarırken ya da cüzdana koyayım, her gün bunu gördükçe her gün bir şey yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlayalım.

Çünkü bazen her ne kadar çok mücadele de versek bir konuda bin gün olacak neredeyse halen daha bir umut bekliyoruz, Vera bekliyor. Vera yarın sabah okula gidecek. Babası kreşten alamadı, okula götüremedi, kaydını göremedi, mezuniyetine babasının yerine biz gittik -babası öyle demişti- o bizim yerimize yattığı için ben de babasının yerine Vera’nın okuluna gitmiştim. Şimdi de yarın bir daha başlıyor o yüzden Vera’yı şimdi biz okula yollayalım, bu kartı da Tayfun’a yollamayalım, uygun görürseniz, bu benim cebimde dursun. Ben bunu her seferinde o zaman akşamleyin çıkarayım, koyayım oraya öbür gün yeni ceketimin cebine koyayım ya da cüzdanıma koyayım.”