Özel: Suriye'de Alevilere yönelen şiddet vatandaşlarımızda büyük kaygı yaratıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler dün çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.

Çatışmalar Lazkiye’nin Ceble ilçesinde yoğunlaşırken, Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. SOHR’a göre ölenlerin 16’sı güvenlik gücü, 28’i ‘Esad yanlısı milis’, dördüyse sivil.

CHP lideri, X hesabından gelişmeleri değerlendirdiği paylaşımında Türkiye’nin Suriye halkının ‘tamamıyla’ dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

Özel, şunları yazdı:

“Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor.

Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır.

Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum.

Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.”