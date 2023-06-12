Özel: Birkaç aday yarışabilir veya uzlaşı mümkün olabilir

Daha önce genel başkanlığa göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Bu süreçte birkaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir” dedi.

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Seçimlerde başarısızlığa uğrayan CHP’de 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe büründü.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda parti teşkilatlarını kendine bağlamıştı.

İmamoğlu’na benzer bir çıkış da Özgür Özel’den gelmişti: “Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı.”

‘Ben ‘İlla genel başkan adayı olayım’ demiyorum’

Özel’e bu açıklamalarını soran gazeteci Kübra Par, grup başkanının sözlerini Twitter’dan şöyle aktardı:

*Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize “Değişin” deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de “Değişin de oy verelim” diyebilir. Genel başkanımızla çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam.

*Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben “İlla genel başkan adayı olayım” demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım.