Özel, Özer'i ziyaret etti: Dosya maksatlı olarak manipüle ediliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etti: “Dosya maksatlı olarak manipüle ediliyor.”

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30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

Özer’le görüşmek için 28 gündür Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yanıt beklediklerini belirten Özel, Tunç’un telefonlarına çıkmadığını iddia etmişti.

Tunç’sa Özel’e “Tutukluların cezaevinde görüşme usulüyle ilgili maddede belli. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin, kürsüden bağırıp çağırıp hakaret ederek olmaz” demişti.

ANKA‘nın aktardığına göre CHP lideri Özel ve beraberindekiler, iki araçla saat 08:15’te Silivri’ye gitti. Özel, burada Özer’le görüştü.

Özel ardından gazetecilere açıklama yaptı:

‘FETÖ’vari kumpaslarla iş görenler FETÖ’vari sonu görürler’

* Son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; FETÖ’vari kumpaslarla iş görenler FETÖ’vari sonu görürler. Kaçarak sıçan gibi bu ülkeyi terk eden Zekeriya Öz’ü hiç birimiz unutmadık, yine günü gelince ya kaçarak giderler ya burada ettiklerinin cezasını çekerler. Çalınıp da açılacak kapıya balyozla gelenleri, aramaları FETÖ’cüler gibi avukatsız yapanları, ilk gün soruşturmayı başka delille açıp o delilerin altı boşalınca gizli tanık koyanları gördük. Şimdi aynı şeyleri yapanlara şunu söyleyeyim: Sonunuz aynı olur.

‘Sizi dikkatle izliyoruz’

* Hukukun dışına çıkmayın. Sizi dikkatle izliyoruz, dikkatle takip ediyoruz. Hukukun dışına çıkanın günü geldiğinde hukuk arkasında da duramıyor. Çünkü ‘hukuk’ diyor ki: “Sen de bunları yaptığına göre bir suç örgütünün mensubusundur. Avukatsız arama mı olur? Gizli tanık bulup da gizli tanıklara ne söyleyeceğini söyleyen savcı mı olur? Başsavcı mı olur?”

* O gün bu sefer bugün birileri için suçlu yaratmaya çalışanlar o gün dünya kadar suçun hesabını veremez duruma geliyorlar. Bunu açıkça söylemek durumundayım. Burada 30 gündür, burada 30 gündür tuttuğunuz Ahmet Özer kısa sürede, kısa sürede üç aşevi açmış, “Altısının daha inşaatı sürüyordu Bir kreş açtım. Dördünün temelini attım. Bir yılda 15 kreş hedefim vardı. Belediye meclisinin hepsi biliyor, bunları planladık, kararlarını aldık” diyor.

* Ahmet Özer “Hayatım boyunca hep teröre karşı oldum, yazdığım bütün kitaplar terörün mutlaka ve mutlaka demokrasi yoluyla alt edilmesi barışın sağlanmasıdır” diyor.

‘Dosya maksatlı olarak manipüle ediliyor’

* Avukatsız işlemler hukuksuzdur. Dosyada gizlilik vardır. Dosya bana gizli, avukatlarına gizli basına açık! “Sürekli basına gizlilik olan dosyadan bilgi sızdıran bir iletişim var” diyor. Bu dosyanın basın iletişimini kim, ne amaçla yapar? Gizlilik olan dosyada bizlerin sonradan duyacağı şeyleri iktidara yakın medya ne amaçla yazmaktadır? Önce televizyondan sonra avukatlardan duyulan bir bilgi, dosyanın maksatlı olarak manipüle edildiğini kanıtlamaktadır.

‘Akın Gürlek cürmün kadar yer yakarsın’

* Akın Gürlek cürmün kadar yer yakarsın. Hukuk içine dön, anayasa sınırlarına gir, verilen talimatlarla suç işleme. Bundan sonra da hukuki ortamdaki güvencen de biz olalım. Tövbe et, istifa et, onurunla bir kasaba avukatlık yap. Kamuoyu önünde “Pişmanım” de geleceğinin güvencesi olalım, sana kimse dokunamaz. Onurunla simit sat ama insanların, bir ülkenin geleceğiyle oynama. Yoksa sonun son değil.

‘Daha etkin yollarla mücadele edeceğiz’

* Siyasi amaçları için Akın Gürlek gibi aparatları kullananlara sesleniyorum; bizimle baş edemezsiniz. Biz size teslim olmayız, olmayacağız. Dimdik ayaktayız. Bundan sonra bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha etkin yollarla bu işle mücadele edeceğiz.

* Ne yaparsanız biz haklı bir zemindeyiz. Esenyurt’taki anket AK Parti’nin de elinde. “Yüzde 80 Ahmet Özer’e haksızlık yapıldı” diyor, bütün Türkiye de bunu biliyor. Biz CHP olarak bundan sonra hukuk zemininde kalarak ülkenin gerçek sorunlarını konuşarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

* CHP’ye saldıralım onlar gitsinler uğraşsınlar biz de bun milleti bir şekilde açlığa, yoksulluğa rağmen yönetmeye deva edelim. Ne yaparsanız yapın sabahın 7’sinde gelir bu işimizi yaparız. Sonra yine sokaklarda olmaya devam ederiz.