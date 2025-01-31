Özel: Adaletsizliğe karşı ses yükseltenleri baskıyla sindirme çabası beyhude

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmalardan birinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmekle, diğerindeyse ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘le suçlanıyor.

İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nde CHP otobüsünün önü TOMA’yla kesildi, tepki gösteren CHP’lilere polis müdahale etti. CHP’lilere polis biber gazıyla müdahale etti.

İmamoğlu, 09.50’den itibaren avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı. İfade işlemi yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Yavaş “İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri’yi kapatalım” dedi.

CHP lideri Özel’de konuya ilişkin X’te şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir.

Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir.

Kendi vatandaşına düşman hukuku uygulayanlar, hiçbir dönemde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır.

Bilinsin ki; adalet ve demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir.”