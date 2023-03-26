Özdemir İnce: Yaşayacakları yenilgi bozguna dönüşecek

AKP&MHP ve radikal İslamcı kuyruklarının yaşayacakları yenilgi bozguna dönüşecek. Bu bozgundan kurtulup düzenli ve etkili bir muhalefet yapmaları olanaksız. Radikal İslamcı ve milliyetçi selefi akıllar Millet İttifakı’nın restorasyon siyasetini eleştirmek yeteneğine sahip değiller. Siyasal ve ekonomik donanımlarıyla muhalefet yapmaları olanaksız. Eleştiri yapmak için ellerinde İslamın naslarından, çağ dışı milliyetçilikten başka ölçü ve araç olmayacak.

Millet İttifakı iktidarının karşısında, muhalefet olarak, ona iktidar yolunu açan Emek ve Özgürlük İttifakı ile sol olacak. Demokratik ortamda sol dağınıklıktan kurtulup gürbüzleşecek ve birleşecek. Solun iktidarını ben göremeyeceğim ama belki onlar…

Özdemir İnce’nin yazısı