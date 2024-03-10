AKP genel başkanı Muğla’da konuşurken “Hiç kimseyi, hiçbir zaman ötekileştirmedik. Hiçbir şehri ve insanımızı dışlamadık. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık, Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk” diyor. (Erdoğan, Kürt kardeşlerini nasıl savundu acaba? Kürt kardeşleriyle uzaktan ilgilenen CHP’nin DEM’lenerek teröre bulaştığını söylemiyor mu?)

Bir de şunları söylemiş: “Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık.”

Her iktidar, halktan aldığı vergilerle yatırımlar yapar ama Erdoğan sanki ödemeyi kendi cebinden yapmış gibi Muğlalının başına kakıyor. Hele bir de ülkede halkın hak ve özgürlüklerini geliştirmek için mücadele vermişler. Müzevir cahillerin CİMER’e yaptığı asılsız ihbarlara dayanarak hak ve özgürlüklerin köküne kibrit suyu dökmüşler. Yoksuldan aldıklarını vurgun çetelerine kürek kürek dağıtmışlar.

Özdemir İnce’nin yazısı