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Yaramazlara biraz batar!

Öz oğluna istismarda bulunan eski AKP’linin tutuklandığı haberine erişim yasağı

Beş yaşındaki çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan AKP’nin eski yerel yöneticilerinden Refik Yakıt’ın tutuklandığı haberine erişim yasağı getirildi.

Fotoğraf: Twitter

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan, iki ve beş yaşlarında iki erkek çocuk sahibi Refik Yakıt ve eşi N.Y. boşanma kararı almıştı. Boşanma süreci devam ederken N.Y., beş yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten sonraki ifadeleri ve hareketlerinden ardından savcılığa başvurmuştu. Yakıt tutuklanmıştı.


Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ‘Öz oğluna istismarda bulunan AKP’li eski gençlik kolları başkanı baba tutuklandı’ başlıklı habere Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildi.

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